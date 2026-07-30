Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Konstanz - Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe nehmen Drogendealer fest - 61-Jähriger in Haft (23.07.2026)

VS - Schwenningen (ots)

Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Rottweil haben am Donnerstagnachmittag "In der Muslen" einen Drogendealer festgenommen.

Im Rahmen einer Kontrolle zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität trafen sie auf einen polizeibekannten 61-Jährigen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie bereits verkaufsfertig abgepackte Drogen auf. Aufgrund dessen ordnete eine Richterin die anschließende Durchsuchung der Wohnung des 61-Jährigen an. Dort stellten die Polizisten neben drogentypischen Utensilien und Verpackungsmaterial schließlich zahlreiche zum Verkauf vorbereitete Päckchen verschiedenen Rauschgifts sicher.

Daraufhin nahmen die Beamten den 61-Jährigen vorläufig fest. Auf Antrag der das Ermittlungsverfahren leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz wurde er am Freitagmorgen einer Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl schließlich in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell