Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen

Lkr. Tuttlingen) Pedelec-Fahrer stößt mit Motorradfahrer zusammen: Zwei Verletzte (29.07.2026)

Böttingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Motorradfahrer ereignet, bei dem beide Beteiligte Verletzungen erlitten.

Ein 61-jähriger Mann war gegen 10:30 Uhr mit seinem E-Mountainbike auf dem Schotterweg in Verlängerung der Färberstraße in Fahrtrichtung Mahlstetten unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein 16-jähriger Motorradfahrer entgegen, der den Bereich mit seinem Leichtkraftrad trotz des bestehenden Durchfahrtsverbots für Kraftfahrzeuge befuhr. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten die beiden Zweiradfahrer im Begegnungsverkehr und stürzten. Dabei zogen sich beide Fahrer Verletzungen zu. Der 61-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen ebenfalls in ein örtliches Klinikum.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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