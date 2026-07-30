Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekanntes Fahrzeug beschädigt roten Opel Insignia und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (27.-29.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht im Zeitraum von Montag, 15 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr.

Ein bislang unbekanntes, mutmaßlich rotes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Stettiner Straße geparkten roten Opel Insignia. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

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