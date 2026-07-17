POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall an der Einmündung Geutsche- und Kirnacher Straße (15.07.2026)
Schönwald im Schwarzwald (ots)
An der Einmündung der Geutsche- und Kirnacher Straße hat sich am Mittwochmittag, gegen 13:45 Uhr, ein Unfall ereignet. Eine 83-jährige Nissan-Fahrerin missachtete an der Einmündung zur Kirnacher Straße die Vorfahrt eines 67-jährigen Hyundai-Fahrers. Beim folgenden Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Der Gesamtschaden beträgt etwa 25.000 Euro.
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