Deißlingen - B 27 (ots) - Auf der Bundesstraße 27, auf Höhe der Ausfahrt zur B 523, hat sich am Donnerstagabend ein Unfall mit einem Leichtverletzten ereignet. In Richtung Rottweil unterwegs verlor ein 47-jähriger Opel-Fahrer, gegen 20 Uhr, die Kontrolle über seinen Wagen, da er für die regennasse Straße zu schnell unterwegs war. Zuerst schleuderte er gegen die ...

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