Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, B 27

Landkreis Rottweil) Aquaplaning führt zu Unfall (16.07.2026)

Deißlingen - B 27 (ots)

Auf der Bundesstraße 27, auf Höhe der Ausfahrt zur B 523, hat sich am Donnerstagabend ein Unfall mit einem Leichtverletzten ereignet. In Richtung Rottweil unterwegs verlor ein 47-jähriger Opel-Fahrer, gegen 20 Uhr, die Kontrolle über seinen Wagen, da er für die regennasse Straße zu schnell unterwegs war. Zuerst schleuderte er gegen die Mittelleitplanke, um in der Folge nach rechts gegen einen daneben befindlichen Seat zu prallen. Beide Autos kamen nach der Kollision zum Stehen. Im Seat verletzte sich ein 23-Jähriger leicht. Die beschädigten Fahrzeuge mussten indes mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro abgeschleppt werden.

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