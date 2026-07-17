POL-KN: (Vöhrenbach
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (16.07.2026)
Vöhrenbach (ots)
Im Zeitraum von, 17 Uhr bis 19 Uhr, ist es am Donnerstag zu einer Unfallflucht auf der Straße "Bregenbach" gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen am rechten Straßenrand geparkten weißen Renault und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zurück ließ er einen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500, entgegen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell