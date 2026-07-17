PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (16.07.2026)

Vöhrenbach (ots)

Im Zeitraum von, 17 Uhr bis 19 Uhr, ist es am Donnerstag zu einer Unfallflucht auf der Straße "Bregenbach" gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen am rechten Straßenrand geparkten weißen Renault und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zurück ließ er einen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren