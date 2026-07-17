Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (16.07.2026)

Vöhrenbach (ots)

Im Zeitraum von, 17 Uhr bis 19 Uhr, ist es am Donnerstag zu einer Unfallflucht auf der Straße "Bregenbach" gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen am rechten Straßenrand geparkten weißen Renault und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zurück ließ er einen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500, entgegen.

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