Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A 81, Lkr Rottweil) Mehrere Bagger aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen (15./16.07.2026)

Dietingen (ots)

Am Mittwoch, vermutlich zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr, brachen unbekannte Täter vier auf der Baustelle der Bundesautobahn A 81 befindlichen Schaufelbagger auf oder schlugen die Scheibe ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Dort entwendeten sie teure Elektronikbauteile. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 150.000 Euro, hinzu kommt der Sachschaden an den vier Fahrzeugen. Ohne die Geräte sind die Bagger nicht mehr einsatzbereit. Die Polizei bittet Personen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich der Baustelle oder den an die Autobahn angrenzenden Grünflächen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 4770, zu melden.

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