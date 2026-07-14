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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Streitigkeiten mit Folgen (10.07.2026)

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Infolge einer Streitigkeit an der Skihütte Gosheim hat ein Jugendlicher nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Am Freitagabend feierte eine Gruppe einen Geburtstag an der Skihütte Gosheim. Als vier ungeladene und unerwünschte Personen die Party besuchten, kam es zu Streitigkeiten zwischen den Gruppen. Trotz deutlicher Aufforderung verließen die Jugendlichen die Feier nicht, so dass es zu einer Handgreiflichkeit kam, bei der ein T-Shirt zerriss. Daraufhin entfernten sich die vierköpfige Gruppe. Die verständigten Polizeistreifen trafen die vier Jugendlichen in der Nähe der Feier an. Hierbei flüchteten drei Personen. Während der Personenkontrolle eines 18-Jährigen versuchte einer der geflüchteten Jugendlichen, der zurückkam, mit seinem Motorroller unbemerkt davon zu fahren, konnte aber von einem der Feiernden festgehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei fanden diese zwei Schlagringe und ein Springmesser bei dem 17-Jährigen. Der Motorroller war mit einem nicht gültigen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 ausgestattet, einen entsprechenden Führerschein besitzt der Jugendliche nicht. Zudem ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille. Neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet den 17-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Außerdem folgt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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