Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) Kabeldiebstahl - Polizei bittet um Hinweise (10.-13.07.2026)

Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 08 Uhr haben Unbekannte auf einer Baustelle einen Schaden in Höhe von über 5.000 Euro verursacht.

Die unbekannten Täter entwendeten um einen Neubau in der Max-Planck-Straße mehrere Meter Stromkabel. Die Kabel waren bereits im Boden verlegt und ragten an mehreren Stellen mehrere Meter aus dem Boden heraus. Der Unbekannte schnitt die Kabel ab.

Zeugen, die Verdächtiges in dem angegebenen Zeitraum um den Neubau beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Diebe oder eines Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

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