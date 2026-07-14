Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen

Landkreis Konstanz) E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht (13.07.2026)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Gegen 17:30 Uhr, hat sich am Montag eine 51-jährige Fußgängerin an der Hauptstraße durch einen Zusammenstoß mit einem E-Scooter leicht verletzt. Sie war auf dem Gehweg in Richtung Sparkasse unterwegs als ein junger Mann mit einer weiteren Person auf einem E-Scooter von hinten an ihr vorbeifuhr. Den nötigen Seitenabstand hatte er jedoch nicht und so stieß er mit dem Lenker gegen die Fußgängerin. Diese verletzte sich dadurch leicht. An der Schadensabwicklung wollte der Verursacher nicht teilhaben und fuhr davon. Er war etwa 180 Zentimeter groß, 21 Jahre junge, schlank und trug mittellange dunkle Haare mit einem Schnauzbart. Hinweise zu ihm, nimmt das Polizeirevier Singen (Tel.: 07731 / 8880) entgegen.

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