Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) E-Scooter-Fahrer kollidiert mit parkendem Auto (13.07.2026)

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, hat ein E-Scooter-Fahrer einen Verkehrsunfall in der Kreuzstraße verursacht.

Der 19-Jährige streifte bei der Vorbeifahrt einen geparkten schwarzen BMW und verursachte einen Schaden in Höhe von über 500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille, was schließlich zu einer Blutentnahme führte. Zudem stellten sie fest, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen vorhanden war. Nach Angaben des jungen Mannes soll der Roller über 35 km/h schnell fahren, hierfür besitzt er jedoch keinen Führerschein.

Der 19-Jährige muss sich nun nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und - sollten sich seine Angaben bestätigen - wird er auch wegen des Fahrens ohne der erforderlichen Fahrerlaubnis angezeigt.

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