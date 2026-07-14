Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan-Marschalkenzimmern, Lkr. Rottweil) Flächenbrand (13.07.2026)

Dornhan-Marschalkenzimmern, Lkr. Rottweil (ots)

Am Montag ist ein Stoppelfeld auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Ein 73-jähriger Landwirt erkannte die Situation rechtzeitig und verhinderte Schlimmeres, in dem er mit dem angehängten Mähwerk an seinem Traktor über den Acker rieb und hierdurch Schneisen bildete. Durch das sofortige Eingreifen verhinderte er ein Übergreifen des Feuers auf den nahen Wald. Weitere Landwirte eilten mit geeigneten landwirtschaftlichen Geräten zur Hilfe. Von dem Flächenbrand waren ca. 15.000 qm betroffen, ein Schaden entstand hierbei nicht. Der Landwirt des Ackers kam im Anschluss mit dem Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.

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