Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Feuer an der Steinstraße (13.07.2026)

Konstanz (ots)

Ein Brandmelder hat am Montagnachmittag die Feuerwehr und Polizei an die Steinstraße gerufen. Gegen 16:45 Uhr, meldete der Alarmgeber ein Feuer, welches im Flur des zweiten Obergeschosses ausbrach. Die Feuerwehr, wie auch andere Bewohner konnten das Feuer löschen, bevor es aufs Gebäude übergriff. Doch wegen des Rauchs, musste das Mehrfamilienhaus geräumt werden. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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