Polizei Mettmann

POL-ME: Mann in Lagerhalle überfallen - Täter legten Brand - 2604119

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Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Mettmann bereits berichtete, brannte es am Donnerstagmorgen (30. April 2026) in der Lagerhalle eines Unternehmens am Karpendeller Weg.

Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Erkenntnisse hatte sich am Donnerstagmorgen gegen 5:15 Uhr ein 65-jähriger Mitarbeiter eines dort ansässigen Lebensmittelgroßhandels in dem Lager des Unternehmens aufgehalten, als es an einem der Tore klopfte.

Als der Mann öffnete, wurde er von zwei mit Sturmhauben maskierten Tätern in blauen Trainingsanzügen zurückgedrängt und in dem Lager geschlagen sowie unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, die Alarmanlage auszuschalten. Als der 65-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, soll er zu Boden geschlagen worden sein, wo er benommen liegen blieb. Nachdem er wieder zu sich kam, waren die beiden Männer verschwunden. Zudem stellte er fest, dass ein Regal brannte.

Der 65-Jährige löschte das Feuer vorerst mit einem Eimer Wasser und alarmierte die Feuerwehr, welche schnell vor Ort war und eine weitere Ausbreitung des Brandes beziehungsweise der Rauchentwicklung verhinderte. Anschließend brachten Rettungskräfte den Mann mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung sowie zur vorsorglichen Kontrolle in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen machten die beiden Täter keine Beute. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein und sicherte vor Ort Spuren.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Überfall möglicherweise beobachtet oder kann die Ermittlungen durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter der Rufnummer 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

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