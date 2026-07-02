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Polizei Hagen

POL-HA: Hagener gefährdet Streifenwagenbesatzung unter Alkoholeinfluss

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (02.07.2026) wählte ein Zeuge den Polizeinotruf und meldete einen Mitsubishi im Hochschulviertel mit auffälliger Fahrweise. Der Fahrer des Autos kam einer entsandten Streifenwagenbesatzung während der Anfahrt um 01.30 Uhr als Falschfahrer auf der Feithstraße entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leiteten die Polizeibeamten ein Ausweichmanöver ein. Beim Aussteigen aus seinem Auto hielt sich der Hagener an diesem fest und wies einen schwankenden Gang auf. In der anschließenden Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholvortest einen Wert von 2,34 Promille. Die Einsatzkräfte ließen eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmten den Führerschein. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Straßenverkehrsgefährdung. (rei)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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