Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. Rottweil) Brand einer landwirtschaftlich genutzten Scheune (11.07.2026)

Rottweil (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages (11.07.2026, 03 Uhr) wurde der Polizei eine brennende Scheune in Rottweil im Margarita-Linder-Weg gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand die Scheune, welche als landwirtschaftliches Lager für Stroh- und Heuballen genutzt wurde, bereits im Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Die Polizei Rottweil nahm die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache auf. Die Feuerwehr Rottweil war mit 18 Fahrzeugen und 94 Einsatzkräften vor Ort. Auch der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen vor Ort. Außerdem kam das THW Rottweil und Trossingen zum Einsatz.

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