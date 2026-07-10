PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen
Schwarzwald-Baar-Kreis) 38-Jähriger nach unklarer Gefährdungslage durch Polizei in Gewahrsam genommen (10.07.2026)

Dauchingen (ots)

Am Freitagmittag ist es in Dauchingen zu einer unklaren Gefährdungslage gekommen, in deren Verlauf die Polizei einen 38-Jährigen in Gewahrsam genommen hat.

Gegen Mittag gingen beim Polizeirevier Schwenningen Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage in einem Wohnhaus ein. Ein 38-jähriger Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und hatte offenbar brennbare Gegenstände vorbereitet. Aufgrund der zunächst unklaren Gefährdungslage sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab.

Da Gespräche mit dem Mann nicht möglich waren, nahmen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos den 38-Jährigen schließlich nach mehreren Stunden widerstandslos in Gewahrsam. Der Mann wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Bei der Überprüfung des Wohnhauses, bei welcher auch die Freiwillige Feuerwehr unterstützte, konnten mutmaßlich brennbare Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 12:10

    POL-KN: (VS-Villingen / Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Verletzte nach Unfall (09.07.2026)

    VS-Villingen (ots) - Auf einem Radweg entlang der Straße "Beim Enggässle" haben sich bei einem Unfall am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt. Eine 27-jährige Radfahrerin und ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer stießen, gegen 18:30 Uhr, zusammen und verletzten sich beide dadurch leicht. Rettungswagen brachten beide ins Krankenhaus. Es entstand geringer ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:08

    POL-KN: (Vöhrenbach, L 175 / Schwarzwald Baar Kreis) Skoda-Fahrer gesucht (09.07.2026)

    Vöhrenbach - L 175 (ots) - Auf der Landesstraße 175 in Richtung Furtwangen ereignete sich am Donnerstag, gegen 15 Uhr, eine Unfallflucht zu der ein Zeuge gesucht wird. Weil ein 81-Jähriger auf die Gegenfahrbahn geriet, musste ein 54-jähriger BMW-Fahrer ausweichen. Dabei nahm seine Felge Schaden. Im späteren Personaliensustausch beschloss der Unfallverursacher nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren