Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) 38-Jähriger nach unklarer Gefährdungslage durch Polizei in Gewahrsam genommen (10.07.2026)

Dauchingen (ots)

Am Freitagmittag ist es in Dauchingen zu einer unklaren Gefährdungslage gekommen, in deren Verlauf die Polizei einen 38-Jährigen in Gewahrsam genommen hat.

Gegen Mittag gingen beim Polizeirevier Schwenningen Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage in einem Wohnhaus ein. Ein 38-jähriger Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und hatte offenbar brennbare Gegenstände vorbereitet. Aufgrund der zunächst unklaren Gefährdungslage sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab.

Da Gespräche mit dem Mann nicht möglich waren, nahmen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos den 38-Jährigen schließlich nach mehreren Stunden widerstandslos in Gewahrsam. Der Mann wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Bei der Überprüfung des Wohnhauses, bei welcher auch die Freiwillige Feuerwehr unterstützte, konnten mutmaßlich brennbare Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell