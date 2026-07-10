Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L 175

Schwarzwald Baar Kreis) Skoda-Fahrer gesucht (09.07.2026)

Vöhrenbach - L 175 (ots)

Auf der Landesstraße 175 in Richtung Furtwangen ereignete sich am Donnerstag, gegen 15 Uhr, eine Unfallflucht zu der ein Zeuge gesucht wird. Weil ein 81-Jähriger auf die Gegenfahrbahn geriet, musste ein 54-jähriger BMW-Fahrer ausweichen. Dabei nahm seine Felge Schaden. Im späteren Personaliensustausch beschloss der Unfallverursacher nach dem Austausch davon zu fahren. In einem blauen Skoda hatte ein Mann alles mitangesehen, war aber wegen der scheinbar reibungslosen Schadensabwicklung weitergefahren. Nach diesem Zeugen sucht nun das Polizeirevier St. Georgen und bitte darum, dass er sich, unter der Nummer 07724 / 949500, meldet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell