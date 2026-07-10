Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Fahrzeugbrand mit etwa 25.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (09.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Am späten Donnerstagabend ist ein abgestelltes Auto im Ludwigstal in Brand geraten und ausgebrannt.

Gegen 23:00 Uhr fing der geparkte BMW aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Auto bereits in Vollbrand. Der Wagen konnte schließlich durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

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