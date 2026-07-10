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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen
Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin: Eine Leichtverletzte (09.07.2026)

Deißlingen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich an der Einmündung der Stauffenbergstraße zur Bahnhofstraße ein Vorfahrtsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin ereignet.

Eine 41-jährige Frau war gegen 18:15 Uhr mit ihrem VW auf der Bahnhofstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Stauffenbergstraße missachtete die Autofahrerin vermutlich die Vorfahrt der von links kommenden 66-jährigen Radfahrerin.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Zweiradfahrerin, die einen Fahrradhelm trug, leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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