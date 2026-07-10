POL-KN: (Mühlheim an der Donau
Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Radfahrer mit etwa 1,7 Promille gestoppt (09.07.2026)
Mühlheim an der Donau (ots)
Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Donnerstagabend in der Lippachtalstraße gestoppt.
Der 31-jährige Mann war gegen 21:45 Uhr mit seinem Mountainbike in ortsauswärtiger Richtung unterwegs, als Polizeibeamte ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit etwa 1,7 Promille den Verdacht. Der Mann musste die Polizisten daher zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.
Der 31-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.
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