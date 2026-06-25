Polizei Münster

POL-MS: Mann bedroht Gruppe mit Spielzeugwaffe - Polizei nimmt Täter in Gewahrsam

Münster (ots)

Am späten Dienstagabend (23.06., 23:35 Uhr) hat ein Münsteraner eine Personengruppe an der Westhoffstraße am Idenbrockplatz mit einer Spielzeugwaffe bedroht.

Nach Aussagen des deutschen Tatverdächtigen fühlte er sich durch den Lärm der Gruppe belästigt. Aus diesem Grund trat er vor seine Wohnanschrift und zielte dort mit einer echt aussehenden Spielzeugwaffe auf einen Münsteraner, welcher sich dort mit Freunden auf einem Parkplatz aufhielt.

Kurz darauf erschienen alarmierte Einsatzkräfte der Polizei am Tatort. Sie führten einen freiwilligen Alkoholtest bei dem Tatverdächtigen durch. Dieser ergab einen Wert von 1,86 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen sie ihn in Gewahrsam.

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