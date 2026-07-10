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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee
Landkreis Konstanz) Dreister Batteriediebstahl (08.07.2026 - 09.07.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich Diebe an einem Lastwagen zu schaffen gemacht. Das Gefährt war auf der Eisenbahnstraße geparkt, als der 60-Jährige Fahrer am Donnerstagmorgen seinen Bulli nicht mehr starten konnte. Eine Fehlersuche brachte ihn dann darauf, dass es an dem Mangel an Batterien lag. Ein eher ungewöhnlicher Grund warum ein Lastwagen nicht startet. Die Unbekannten hatten des Nächtens beide davon ausgebaut und sich aus dem Staub gemacht. Hinweise zu ihnen, nimmt das Polizeirevier Radolfzell (Tel. 07732 / 950660) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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