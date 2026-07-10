Radolfzell am Bodensee (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich Diebe an einem Lastwagen zu schaffen gemacht. Das Gefährt war auf der Eisenbahnstraße geparkt, als der 60-Jährige Fahrer am Donnerstagmorgen seinen Bulli nicht mehr starten konnte. Eine Fehlersuche brachte ihn dann darauf, dass es ...

mehr