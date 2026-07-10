POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Verletzte nach Unfall (09.07.2026)
VS-Villingen (ots)
Auf einem Radweg entlang der Straße "Beim Enggässle" haben sich bei einem Unfall am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt. Eine 27-jährige Radfahrerin und ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer stießen, gegen 18:30 Uhr, zusammen und verletzten sich beide dadurch leicht. Rettungswagen brachten beide ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
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