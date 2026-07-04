PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rauchentwicklung und Evakuierung im Mehrfamilienhaus

Gingst auf Rügen (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeihauptrevier Bergen kam es am 
04.07.2026 gegen 00:30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der 
Ortslage 18569 Gingst. Ursächlich für den Einsatz war eine starke 
Rauchentwicklung, ausgehend aus der Wohnung eines Mehrparteienhauses.
Mit vereinten Kräften der 70 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehren aus dem Bereich West-Rügen und den Beamten des 
Polizeihauptrevier Bergen gelang es die fünf Mietparteien des 
Wohnhauses vollständig zu evakuieren. Zu der Wohnung des Verursachers
musste sich gewaltsam Zutritt verschafft werden um diesen aus der 
Gefahr zu bringen. Der Verursacher selbst hatte einen Atemalkoholwert
von 2,20 Promille. Dieser Mieter wurde kurzeitig medizinisch betreut,
eine ambulante Behandlung war allerdings nicht erforderlich. Auf 
Grund des schlechten Allgemeinzustandes, im Zusammenspiel mit der 
starken Alkoholisierung, wurde der Verursacher zum Schutze seiner 
eigenen Person in das Polizeihauptrevier Bergen zur Gewahrsamnahme 
verbracht.
Es wurden keine Personen verletzt, noch entstand Sachschaden am 
Mietobjekt.
Die starke Rauchentwicklung war ein Elektrogeräte auf einer 
eingeschalteten Herdplatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 22:59

    POL-NB: Verkehrsunfll unter dem Einfluß von Alkohol

    Basepohl (ots) - Am 03.07.2026 gegen 18:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Malchin ein Verkehrsunfall mit einem möglichen Personenschaden mitgeteilt. Der 52-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Opel befuhr zum Unfallzeitpunkt die B 194 aus Richtung Demmin kommend in Richtung Stavenhagen. Kurz vor der Ortschaft Basepohl kam er aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 17:23

    POL-NB: Einbrecher gestellt

    Sasssnitz (LK VR) (ots) - Am 03.07.2026 kam es gegen 12:00 Uhr in Sassnitz zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich ein 26-jähriger ungarische Täter Zutritt über ein gekipptes Fenster im Hinterhof und Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Er gelangte in die Wohnung einer 47-jährigen deutschen Geschädigten. Der Täter durchwühlte die Schränke in der Wohnung. Dabei machte er offensichtlich Geräusche, durch die die ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 17:09

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

    Wolgast (LK VG) (ots) - Am 03.07.2026 gegen 14:30 Uhr fuhr eine 74-jährige Frau (deutsche Staatsangehörige) auf der B109 und bog bei Hanshagen auf die K20 in Richtung Kemnitz ab. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Mercedes-Benz-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Aufgrund des Zusammenstoßes erlitt sie schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren