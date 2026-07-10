Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Staad

Landkreis Konstanz) Diebe geschnappt - Zeugenaufruf (09.07.2026)

Konstanz-Staad (ots)

Am Lorettowald hat die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Dieb festgenommen. Gegen 1 Uhr, meldete ein Anwohner der Jakobstraße, dass er verdächtige Beobachtungen gemacht hat. In der Folge kontrollierten die hinzugerufenen Beamten einen Wagen, der grade vom Tatort wegfuhr. Augenblicke vorher flüchteten zwei Personen in den angrenzenden Wald. In diesem fanden die Hundeführer wenig später Aufbruchwerkzeug, mit dem die Männer versucht hatten einen Parkautomaten zu öffnen. Den 35-Jährigen aus dem Auto nahmen die Polizisten mit aufs Revier. Nach den zwei zu Fuß geflüchteten Männern sucht die Polizei weiterhin. Sie waren dunkel gekleidet, wobei einer von ihnen eine weiße Jacke trug. Hinweise zu ihnen, können beim Revier in Konstanz gemeldet werden (Tel.: 07531 / 9950).

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