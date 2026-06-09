Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Auto contra Roller (08.06.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Wasen- und Schluchseestraße hat sich ein Rollerfahrer am Montag, gegen 14:45 Uhr, leichtverletzt. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer übersah den vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen auf seinem Roller und stieß mit ihm auf der Kreuzung zusammen. Durch die Kollision verletzte sich der junge Mann leicht am Bein. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell