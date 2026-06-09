Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, L 175

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer übersehen - schwerverletzt (07.06.2026)

St. Georgen im Schwarzwald - L 175 (ots)

Am Sonntag ist es in der Folge einer Vorfahrtsmissachtung auf der L 175 zwischen Obertal und Brigach zu einem schwerverletzten Motorradfahrer gekommen. Ein 78-jähriger Audi-Fahrer übersah, gegen 18 Uhr, die Yamaha Maschine beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Straße. Durch die nachfolgende Kollision verletzte sich der 67-Jährige schwer und musste im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 17.000 Euro.

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