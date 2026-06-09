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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Sperrmüll im Wald entsorgt - Zeugenaufruf (08.06.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Im Verlauf des Montags, haben Umweltsünder ihren Sperrmüll in einem Waldstück nahe der Wittmannstalstraße entsorgt. Spaziergänger meldeten die Möbel, Matratzen und Sofas in der Verlängerung der Wittmannstalstraße im Wald. In Anbetracht der Ablagestelle und des Umfangs müssen die Gegenstände mit einem Fahrzeug dorthin gebracht worden sein. Der Polizeiposten in Bad Dürrheim sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können (Tel.: 07726 / 939480).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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