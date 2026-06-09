POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Sperrmüll im Wald entsorgt - Zeugenaufruf (08.06.2026)
Bad Dürrheim (ots)
Im Verlauf des Montags, haben Umweltsünder ihren Sperrmüll in einem Waldstück nahe der Wittmannstalstraße entsorgt. Spaziergänger meldeten die Möbel, Matratzen und Sofas in der Verlängerung der Wittmannstalstraße im Wald. In Anbetracht der Ablagestelle und des Umfangs müssen die Gegenstände mit einem Fahrzeug dorthin gebracht worden sein. Der Polizeiposten in Bad Dürrheim sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können (Tel.: 07726 / 939480).
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