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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall mit Brand

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag bei Heilbronn geriet die Grünfläche neben der Fahrbahn der Landesstraße 1105 in Brand. Der 19-jährige Fahrer eines E-Motorrads war gegen 10:45 Uhr von Kirchhausen in Richtung Leingarten unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Motorrad fuhr ohne Fahrer weiter und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda einer 54-Jährigen. Anschließend blieb das Motorrad auf der Grünfläche bestehend aus Gras und Büschen liegen, welche daraufhin in Brand geriet. Es entstand ein Feuer auf einer Fläche von rund 50 auf 3 Meter entlang der Fahrbahn. Auch auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geriet die Grünfläche auf einer ähnlichen Größe in Brand. Die Skoda-Fahrerin und der Motorradlenker wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 14.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Löschung voll gesperrt werden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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