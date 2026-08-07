Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Kontrollen der Poser- und Raserszene

Heilbronn (ots)

Am Donnerstagabend führte die beim Polizeirevier Heilbronn angesiedelte Arbeitsgruppe Poser und Raser bis in die Nacht hinein erneut intensive Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Mit Streifenwagen und Zivilfahrzeugen kontrollierten die Beamten im insgesamt 23 Fahrzeuge, die der Poser- und Raserszene zuzuordnen sind. Hierbei wurden zwischen 20 Uhr und 2 Uhr Raser gestoppt, ein Rennen angezeigt sowie das Fahrzeug eines Posers polizeirechtlich beschlagnahmt.

Bei den durchgeführten Kontrollen wurden insgesamt sieben Verstöße festgestellt. Um kurz vor 22 Uhr lieferten sich zwei Fahrer ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, was zur Anzeige gebracht wurde. Ein 31-Jähriger und ein 29-Jähriger fuhren parallel nebeneinander auf der Allee in Fahrtrichtung Weinsberger Straße. Eine zivile Streife beobachtete wie beide dabei mehrmals sehr stark beschleunigten und die zulässige Höchstgeschwindigkeit um rund 50 km/h überschritten. Daraufhin wurden beide Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Die Fahrer müssen nun jeweils mit einer Anzeige rechnen. Die Führerscheine und Mobiltelefone der beiden Raser wurden beschlagnahmt.

Außerdem konnten drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 40km/h um 55 km/h. Er muss nun mit einer Anzeige, Punkten im Fahrerlaubnisregister sowie einem Fahrverbot rechnen.

Gegen Ende der durchgeführten Kontrollen wurde der Hyundai i30 N eines 22-Jährigen polizeirechtlich beschlagnahmt. Der Mann fiel den Beamten bereits seit Februar 2026 insgesamt vier Mal durch das Verursachen von unnötigem Lärm auf. Im Zuge dessen kam es zu Platzverweisen und sogar zu einer Androhung der polizeirechtlichen Beschlagnahme seines Fahrzeugs. Diese Maßnahmen erzielten bei dem Betroffenen keinen erfolgreichen Effekt. Nachdem der Fahrer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum fünften Mal durch das Verursachen von unnötigem Lärm in Erscheinung trat, vollzogen die Beamten die angedrohte polizeirechtliche Beschlagnahme. Das Fahrzeug des 22-Jährigen wurde abgeschleppt. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs am Folgetag durch Experten der Verkehrspolizei Weinsberg wurden am Hyundai mehrere technische Veränderungen festgestellt, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren. Unter anderem wurde der Auspuff manipuliert, der Luftfilter verändert, es fehlte der Katalysator und es waren nicht eingetragene Felgen angebracht. Daher wird das Fahrzeug beim TÜV vorgeführt.

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