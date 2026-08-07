Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebstahl im Freibad, Gestohlener Bagger aufgefunden

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Badegäste bestohlen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Frau hat am Donnerstag in einem Freibad an der Straße Vitryallee in Tauberbischofsheim mehrere Badegäste bestohlen. Die Frau machte sich zwischen 17:50 Uhr und 18:30 Uhr an den unbeobachteten Gegenständen der Badegäste zu schaffen und stahl unter anderem Handys, einen Geldbeutel sowie Bargeld und Zigaretten. Anschließend verließ sie das Schwimmbad in unbekannte Richtung. Die Frau ist circa 1,75 Meter groß, etwa 40 Jahre alt und hat einen dunklen Teint. Sie hat eine kräftige Statur und schulterlange braune Locken mit blonden Spitzen. Sie war mit einem neongrünen Bikinioberteil und einem schwarzen Bikiniunterteil bekleidet und trug eine blau/weiße Tasche mit sich. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Weikersheim: Gestohlener Bagger aufgefunden

Der Minibagger der Anfang der Woche von einer Baustelle bei Weikersheim gestohlen wurde, ist wieder aufgetaucht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6327714). Eine Zeugin entdeckte den Bagger am Donnerstag, gegen 22 Uhr, circa zwölf Kilometer entfernt an einem Sendemast in der Nähe der Bundesstraße 290 und verständigte die Polizei. Eine Überprüfung des Baggers durch die alarmierten Beamten ergab, dass es sich tatsächlich um den gestohlenen Bagger handelt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell