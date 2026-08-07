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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallflucht und Unfälle

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Donnerstagnachmittag in Sontheim und flüchtete anschließend. Gegen 13 Uhr parkte ein 52-Jähriger seinen BMW in der Kreuzäckerstraße. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Unfallschäden daran fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 and das Polizeirevier Heilbronn.

Lauffen: Gegen Mauer gefahren

Am Donnerstagmorgen fuhr ein Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache in Lauffen gegen eine Mauer. Der 62-Jährige war gegen 9:50 Uhr mit seinem Peugeot auf der Seestraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen die Mauer fuhr. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 21.000 Euro geschätzt.

Oedheim: Mit fast 1,5 Promille von Fahrbahn abgekommen

Am frühen Freitagmorgen verursachte ein Betrunkener in Oedheim einen Unfall. Der 30-Jährige war gegen 3:20 Uhr mit seinem Nissan im Bautzenweg unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, in die Einfahrt eines Wohnhauses einfuhr, zunächst mit der dortigen Mauer kollidierte und anschließend auf einen im Hof geparkten Opel auffuhr. Verletzt wurde niemand. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Nissan-Fahrers fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von fast 1,5 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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