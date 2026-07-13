Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auseinandersetzung an der Lloydstraße endet mit Verletzung - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Ein 33-jähriger Bremerhavener rief in der Nacht zu Sonntag, 12. Juli, gegen 5.45 Uhr den Polizei-Notruf 110 an und berichtete, dass ihm durch eine unbekannte Person eine Stichverletzung am Bein zugefügt worden sein soll. Die Beamten trafen den Mann an der Fährstraße an und stellten fasst, dass der 33-Jährige tatsächlich eine entsprechende Verletzung aufwies. Die Polizisten legten einen Druckverband an. Anschließend übernahmen die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr Bremerhaven die medizinische Versorgung und brachten den alkoholisierten Mann in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 33-Jährige rund 60 bis 90 Minuten vor dem Anruf bei der Polizei eine Auseinandersetzung mit einem bisher unbekannten Mann im Kreuzungsbereich Lloydstraße/Bürgermeister-Smidt-Straße. Zunächst habe man sich freundlich unterhalten, bevor man sich gestritten habe. Es wird davon ausgegangen, dass es im Zuge dieser Auseinandersetzung zur Stichverletzung bei dem 33-Jährigen kam. Nachdem der mutmaßliche Täter sich in unbekannte Richtung entfernt hatte, war der Geschädigte durch die Fußgängerzone in die Fährstraße gelaufen und hatte offenbar erst dort seine Verletzung bemerkt. Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei Bremerhaven um Hinweise: Wer in der Nacht zu Sonntag zwischen 4 Uhr und 5.30 Uhr die beiden Männer an der Lloydstraße gesehen bzw. die Auseinandersetzung beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell