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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Trickdiebin bestiehlt Senioren-Paar in Surheide - Frau gibt sich als Mitarbeiterin des medizinischen Dienstes aus

Bremerhaven (ots)

Eine mutmaßliche Trickdiebin hat am Dienstag, 7. Juli, ein älteres Ehepaar in Bremerhaven-Surheide bestohlen. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Methode.

Die Täterin klingelte gegen 9.30 Uhr an der Haustür des Paares und gab sich als Mitarbeiterin eines medizinischen Dienstes aus. Angeblich sei ein Termin vorgezogen worden, weshalb sie nun unangekündigt vor der Tür stehe. Die Senioren ließen die Frau trotz anfänglicher Zweifel in ihr Haus und führten ein knapp 30-minütiges Gespräch. Im Anschluss daran ging die Unbekannte selbstständig und unbeobachtet durch das Haus zurück zur Eingangstür. Auf diesem Weg durchsuchte sie offenbar andere Räume nach Wertgegenständen. Den Senioren fiel erst am Tag danach auf, dass sie offenbar bestohlen worden waren: Unter anderem fehlte eine vierstellige Bargeldsumme. Daraufhin brachten die Surheider den Fall zur Anzeige. Die Trickdiebin wird beschrieben als 1,60 bis 1,70 Meter große, korpulente Frau. Sie trug mittellanges blondes Haar und eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen.

Zudem warnt die Polizei erneut:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

   -	Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! 
Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen 
Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!
   -	Lassen Sie sich bei unangekündigten (Handwerker)-Besuchen 
Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den 
jeweiligen Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Firmenvertreter
hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste. Suchen Sie 
die Nummer des Unternehmens selbst heraus.
   -	Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel 
einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den 
Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch 
nach.
   -	Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt 
wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) 
anwesend sind!
   -	Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder 
Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem 
Safe oder Bankschließfach!
   -	Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch 
energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe.
   -	Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine 
Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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