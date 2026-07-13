Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Keltischer Schmuck gefunden - Polizei bittet um Hinweise

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Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven erhielt bereits am Dienstag, 23. Juni, den Hinweis auf einen Schmuckfund am Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Pferdebade.

Ein Zeuge fuhr gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrrad am Parkplatz des Marktes vorbei, als er auf einer Grünfläche nahe der Straße Lipperkamp zwei Schatullen liegen sah. Bei näherer Betrachtung konnte er darin 12 silberfarbene keltische Amulette aus Metall entdecken. Daraufhin rief er die Polizei. Die eingetroffenen Beamten stellten den Fund, der möglicherweise aus einer Straftat stammt, zunächst sicher.

Die Polizei bittet nun alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Fundstücken geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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