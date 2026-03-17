Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter stiehlt Schmuck aus Wohnung

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 68-Jährige ist am Samstag auf ihrem Grundstück von einem unbekannten Mann angesprochen worden, der angab, wertvolle Sammelgegenstände ankaufen zu wollen. Die Frau bot ihm daraufhin verschiedene Gegenstände an. Da keine Einigung erzielt werden konnte, forderte sie den Mann auf, ihr Grundstück zu verlassen.

Dieser Aufforderung kam der Unbekannte nicht nach. Während die 68-Jährige ihren Ehemann hinzurief, verschaffte sich der Mann Zugang zur Wohnung und entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Als das Ehepaar auf ihn aufmerksam wurde, flüchtete der Täter.

Nach Angaben der Frau stieg der Unbekannte in einen weißen Kastenwagen und fuhr in Richtung Hirschhorn davon. Der Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, circa 1,80 Meter groß und kurze, hellbraune Haare haben. Er trug weder Brille noch Bart und sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer am Samstag in Katzweiler Ähnliches erlebt hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |laa

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