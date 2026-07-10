Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Einen offensichtlich verletzten Mann fanden zwei Gäste beim Verlassen eines Lokals im Bremerhavener Fischereihafen in der Nacht zu Freitag, 10. Juli, gegen 1.50 Uhr am Boden liegend vor.

Einer der Zeugen alarmierte umgehend die Rettungskräfte zu der Gaststätte in der Straße Am Schaufenster. Beamte der Polizei Bremerhaven sowie ein Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein.

Der verletzte 38-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann von mehreren Personen geschlagen worden sein. Die genauen Hintergründe und die Umstände der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Bremerhaven hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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