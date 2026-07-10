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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger auf Cherbourger Straße angefahren: Polizei sucht nach Augenzeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr und sucht zur Aufklärung des Sachverhalts Augenzeugen. Bei einem Unfall zwischen Pkw und Fußgänger wurde am Dienstag, 7. Juli, ein 41-Jähriger verletzt. Schauplatz war gegen 15.15 Uhr die Kreuzung Cherbourger Straße/Hans-Böckler-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger in einem Opel Vivaro die Cherbourger Straße stadtauswärts. Als er die Ampelanlage an der Kreuzung zur Hans-Böckler-Straße überquerte, kam es zur Kollision mit dem 41-jährigen Fußgänger, der in diesem Moment die Straße querte. Der Fußgänger zog sich hierbei Verletzungen zu, die von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Bremerhaven versorgt wurden. Anschließend brachte der Rettungswagen ihn für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Am Opel des 19-Jährigen entstanden leichte Sachschäden. Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben beide Beteiligten gegenüber der Polizei an, die Ampel bei Grünlicht überquert zu haben. Die Polizei (0471/953-4444) bittet nun Zeugen, sich zu melden - insbesondere einen Autofahrer, der kurz nach dem Unfall angehalten hatte, um Hilfe anzubieten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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