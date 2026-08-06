Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht und Brand

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Mittwochmorgen einen Pkw auf dem Parkplatz des Buchener Krankenhauses. Ein 30-Jähriger hatte seinen VW gegen 9:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße abgestellt. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er mehrere Streifschäden daran fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Die Schadenshöhe wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Ravenstein-Oberwittstadt: Wohnhausbrand

Am Donnerstagmorgen brannte in Oberwittstadt eine Doppelhaushälfte. Kurz nach 6 Uhr wurde das Feuer in der Hauptmannstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die 56-jährige Bewohnerin sowie deren englische Bulldogge bereits im Freien. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ihr Vierbeiner kommt bei Bekannten unter. Die Bewohnerin des angrenzenden Hauses konnte das Gebäude zusammen mit ihrem Kind unverletzt verlassen. Die Feuerwehr befanden sich mit 84 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Flammen schnell löschen. Aufgrund mehrerer Glutnester im Gebäude wird derzeit noch eine Brandwache gehalten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind beide Häuser nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf circa 300.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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