Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Auf Taube geschossen und Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Auf Taube geschossen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter schoss am Montagabend in Wertheim vermutlich mit einem Luftgewehr auf eine Taube. Das Tier fiel gegen 20.20 Uhr in einem Innenhof einer Gaststätte am Marktplatz vom Dach auf einen Tisch im Biergarten. Bei einer späteren Untersuchung wurde ein Diabolo im Körper der Taube festgestellt. Außerdem erlitt das Tier einen gebrochenen Flügel. Zeugen, die im Bereich des Wertheimer Marktplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei zu melden.

Tauberbischofsheim: Autofahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 73-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei Tauberbischofsheim. Ein 51-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit einem Mercedes-Sprinter auf der Kreisstraße 2815 in Richtung Hochhausen unterwegs. Als ein vorausfahrendes Fahrzeug an der Einmündung nach Impfingen abbremste und nach links abbiegen wollte, konnte der Sprinter-Fahrer offenbar aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er wich auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW des 73-Jährigen. Hierdurch wurde er leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

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