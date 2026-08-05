Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Staatsanwaltschaft und Polizei Heilbronn geben bekannt: Heilbronn: Nach Tötungsdelikt - Tatverdächtigen festgenommen

Stadtkreis Heilbronn (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmorgen in Heilbronn einen 76 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seiner 72-jährigen Ehefrau tödliche Verletzungen zugefügt zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zunächst gegen 06:15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Kollwitzstraße zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf der Tatverdächtige seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben soll. Die 72-Jährige erlag noch an der Tatörtlichkeit ihren Verletzungen. Die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe zur Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 76-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am 04.08.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der Haftbefehl wegen Totschlags erließ und in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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