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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Schöntal: Drei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 1046 ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Um 16:40 Uhr befuhr eine 84-Jährige mit ihrem VW einen landwirtschaftlichen Weg und wollte die Landesstraße 1046 in Richtung Rossach queren. Während des Überquerens übersah sie vermutlich einen mit seinem Opel heranfahrenden 81-Jährigen, der von Bieringen in Richtung Oberkessach unterwegs war. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision der beiden Kraftfahrzeuge. Die VW-Fahrerin, ihr 18-jähriger Beifahrer sowie der Opel-Fahrer wurden leicht verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 23.000 Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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