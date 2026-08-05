Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Schöntal: Drei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 1046 ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Um 16:40 Uhr befuhr eine 84-Jährige mit ihrem VW einen landwirtschaftlichen Weg und wollte die Landesstraße 1046 in Richtung Rossach queren. Während des Überquerens übersah sie vermutlich einen mit seinem Opel heranfahrenden 81-Jährigen, der von Bieringen in Richtung Oberkessach unterwegs war. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision der beiden Kraftfahrzeuge. Die VW-Fahrerin, ihr 18-jähriger Beifahrer sowie der Opel-Fahrer wurden leicht verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 23.000 Euro geschätzt.

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