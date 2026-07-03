Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Am 02.07.2026 gegen 10:30 Uhr kam es in der Weinstraße in Bockenheim an der Weinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Da der bislang flüchtige Fahrzeugführer eines Fahrzeuggespanns, bestehend aus einem Pkw und einem Wohnwagen, die Fahrbahn zu mittig befuhr, kollidierte er mit dem linken Außenspiegel einer entgegenkommenden 77-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Alzey-Worms. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Fahrzeuggespanns unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Pkw der 77-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell