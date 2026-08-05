Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebstahl und Unfallfluchten

Main-Tauber-Kreis (ots)

Weikersheim: Minibagger von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten zwischen Montagnachmittag, 14.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.15 Uhr, einen Minibagger von einer Baustelle bei Weikersheim. Die Arbeitsmaschine war auf dem Verbindungsweg zwischen dem Hof Aischland und dem jüdischen Friedhof abgestellt. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen rund 2,5 Tonnen schweren Minibagger der Marke Kubota. Der Bagger verfügt über einen orangefarbenen Baggerarm und ein weißes Führerhaus. Zudem wurden zwei Baggerschaufeln entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Transportfahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Baggers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 994726 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Montagvormittag in Lauda-Königshofen. Gegen 10.30 Uhr beschädigte die Fahrerin eines Renault-Kombis beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen abgestellten VW. Anschließend fuhr sie davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Fahrerin soll blonde Haare haben. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der gesuchte Renault dürfte Beschädigungen an der Heckstoßstange aufweisen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Renault beziehungsweise dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Mauer beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht auf Montag eine Mauer in Tauberbischofsheim und flüchtete anschließend. Der Unbekannte war gegen 0.55 Uhr auf der Kreisstraße 2814 von Tauberbischofsheim in Richtung Grünsfeld unterwegs. Beim Abbiegen auf die Landesstraße 512 kam das Fahrzeug offenbar von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer in der Grünsfelder Straße. An der Mauer und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 750 Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell