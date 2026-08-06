Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch, Unfall und toter Mann aus Kocherkanal geborgen

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Versuchter Einbruch über Balkon - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht auf Donnerstag, über einen Balkon in eine Wohnung in Heilbronn-Neckargartach zu gelangen. Gegen 3.30 Uhr stellte der Mann eine blaue Papiertonne neben den Balkon eines Wohnhauses in der Falterstraße und nutzte diese offenbar als Steighilfe. Ein Bewohner wurde durch Geräusche geweckt und bemerkte den Unbekannten, als dieser versuchte, sich auf den Balkon zu ziehen. Nachdem er angesprochen worden war, flüchtete der Mann. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß und vollständig schwarz gekleidet gewesen sein. Er trug einen Kapuzenpullover, Handschuhe und eine Sturmmaske. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Cleebronn: Autofahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Ein 65-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Cleebronn leicht verletzt. Ein 64-Jähriger war gegen 17 Uhr von Eibensbach kommend unterwegs und wollte an der Einmündung der Kreisstraßen 2150 und 2067 nach links in Richtung Frauenzimmern abbiegen. Beim Bremsen geriet sein VW in den Einmündungsbereich und kollidierte dort mit dem vorfahrtsberechtigten Ford des 65-Jährigen, der von Frauenzimmern in Richtung Cleebronn fuhr. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Bad Friedrichshall: Toter Mann aus Kocherkanal geborgen - Zeugen gesucht

Ein 65-Jähriger wurde am Mittwochmorgen tot aus dem Kocherkanal bei Bad Friedrichshall geborgen. Eine Zeugin hatte gegen 7.10 Uhr eine leblose Person im Wasser entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr barg den Mann aus dem Wasser. In der Nähe wurde dessen Fahrrad aufgefunden. Wie der 65-Jährige in den Kocherkanal gelangte, ist derzeit noch unklar. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Kapitaldelikt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die den Mann am Mittwochmorgen im Bereich des Kocherkanals gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 1044444 entgegengenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

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