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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Kradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Hohenlohekreis (ots)

Mulfingen: Kradfahrer stürzte und schlitterte über die Fahrbahn

Am Mittwochabend stürzte ein Kraftradfahrer auf der Landesstraße 1020 und wurde leicht verletzt. Kurz vor 20:30 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Krad aus Hollenbach kommend in Richtung Ailringen, als er vermutlich durch die tiefstehende Sonne eine Warnbake auf Fahrbahn übersah. Er überfuhr diese und kam danach zu Sturz. Anschließend schlitterte der Motorradfahrer mitsamt seinem Fahrzeug circa 15 Meter über die Fahrbahn, bevor er schlussendlich zum Stehen kam. Es entstand kein Fremdschaden. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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