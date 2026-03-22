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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Autobahn 3, Richtung Köln, Montabaur-Dierdorf (ots)

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 11:10 Uhr, befuhr eine männliche Person mit ihrem PKW die Autobahn in aggressiver Weise. Die letztlich geschädigten Zeugen (Ehepaar) hatten gemeldet, dass die Person sie rechts überholt habe. In der Folge hätten Sie beobachtet, wie die Person weitere Fahrzeuge über den Seitenstreifen passiert habe. Als die Zeugen sich wieder auf gleicher Höhe zum Aggressor befanden, soll dieser sie mittels einer Geste beleidigt und eine gezielte Lenkbewegung in Richtung des weißen Pkw Audi TT der Zeugen ausgeführt haben. Ein Unfall konnte nur aufgrund einer Ausweich- und Bremsbewegung verhindert werden. Der Pkw konnte letztlich durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Montabaur angehalten und kontrolliert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 57-jährigen aus Baden-Württemberg sichergestellt. Sollte es Zeugen zu den geschilderten Verkehrsvorgängen oder Hinweise zum Fahrverhalten des Aggressors geben, werden diese gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur unter der Telefonnummer 0260293270 zu melden. Bei dem PKW handelt es sich um einen orangenen VW Polo mit deutscher Zulassung.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
Telefon: 0260293270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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