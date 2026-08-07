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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Betrugsmasche

Hohenlohekreis (ots)

Mulfingen: Mit Rubel-Schein betrogen

Ein Unbekannter betrog am Donnerstag gegen 19:15 Uhr einen 30-Jährigen an einer Tankstelle in Mulfingen. Der Mann täuschte in der Ailringer Straße eine Notlage vor und überzeugte so den 30-Jährigen für ihn zu tanken. Im Gegenzug gab er ihm vor dem Tankvorgang einen 500-Rubel-Schein, welcher einen Wert von 140 EUR entspräche. Nach dem Tanken bat er ihn nochmals um Geld, um mit seiner Frau und seinem Kind eine Unterkunft suchen zu können. Der 30-Jährige übergab daher nochmals 100 EUR. Nachdem der Unbekannte weiterhin Geld "tauschen" wollte, lehnte der 30-Jährige ab. An seiner Wohnanschrift bemerkte er, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Der Schein hatte seinen ursprünglichen Wert bei einer Währungsreform im Jahr 2016 verloren und hatte daher einen deutlich geringeren Wert.

Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt vor derartigen Betrugsmaschen: - Wenn Sie auf der Straße von Unbekannten angesprochen werden, seien Sie wachsam und achten auf ausreichend Abstand. - Übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen. - Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiter. - Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder bitten andere Passanten um Hilfe, indem Sie diese direkt ansprechen. - Rufen Sie in Notfällen oder auch im Zweifel die Polizei.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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