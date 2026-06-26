LPI-J: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz
Apolda (ots)
Heute Nacht, 26.06.2026 um 03:30 Uhr, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit am Ernst-Thälmann-Ring in Apolda, Betäubungsmittel bei einem jungen Mann festgestellt. Bei dem 27-jährige Apoldaer wurde eine Personenkontrolle durchgeführt. Dabei entdeckten die Beamten Crystal in seiner Bauchtasche. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und eine entsprechende Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.
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