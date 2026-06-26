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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Apolda (ots)

Heute Nacht, 26.06.2026 um 03:30 Uhr, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit am Ernst-Thälmann-Ring in Apolda, Betäubungsmittel bei einem jungen Mann festgestellt. Bei dem 27-jährige Apoldaer wurde eine Personenkontrolle durchgeführt. Dabei entdeckten die Beamten Crystal in seiner Bauchtasche. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und eine entsprechende Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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